Tunisie : Al-Joumhouri dénonce les déclarations de Saïed sur les détenus et réaffirme l’innocence de Chebbi

A l’issue d’une réunion de son BE ayant notamment porté sur la situation de son SG Issam Chebbi en détention depuis le 22 février, le parti Al Joumhouri a fermement dénoncé, ce samedi 8 avril 2023, les déclarations du président Kaïs Saïed à propos des détenus dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

Al-Jomhouri rappelle que le chef de l’Etat a évoqué les détenus politiques jeudi dernier, en les accusant «de crimes et de blanchiment d’argent, allant même jusqu’à affirmé que leurs mains sont tachées de sang», estimant que cette accusation est «grave et irresponsable et s’apparente à une incitation à peine voilée à la violence et à la haine».

Dans son communiqué, Al-Jomhouri, a condamné «la diffamation des prisonniers politiques», tout en réaffirmant l’innocence de son secrétaire général Issam Chebbi ainsi que des autres détenus dans cette affaire.

Sur un autre plan, le parti a également évoqué les déclarations du président Saïed à propos des prochaines élections, «en se vantant de ne pas se sentir en compétition, ce qui laisse comprendre son intention d’exclure tous ceux qui comptent se présenter aux élections et représente un aveu implicite à perpétuer le pouvoir individuel et le rêve d’une présidence à vie dont la Tunisie souffre depuis des décennies», lit-on encore dans le communiqué d’Al-Jomhouri, qui affirme rejeter ce procédé et considérer cela comme «une déclaration officielle de retour à la dictature et à la tyrannie».

Al-Jomhouri, qui a également dénoncé la crise socio-économique en Tunisie, a appelé «tous les patriotes à unir leurs efforts pour s’opposer à l’approche autoritaire de l’autorité en place et pour soutenir le rêve de générations de militants d’une Tunisie libre, où la dignité de tous ses citoyens est garantie».

Y. N.