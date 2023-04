Tunisie : «La sortie de crise est possible en mettant fin aux discours d’exclusion» (Maher Hanin)

Maher Hanin a indiqué l’Initiative de salut national propose, entre autres points, la création d’un forum de l’avenir, un espace pour approfondir les idées et les choix et pour œuvrer en commun pour la mobilisation des forces civiles et de l’opinion publique autour des contenus dudit salut national et des réformes envisagées.

Le sociologue et activiste de la société civile est membre de la commission politique de l’Initiative de salut national lancée par l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), le Conseil de l’ordre des avocats tunisiens (Coat) et le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

Dans une déclaration à Mosaïque FM, lundi 17 avril 2023, Maher Hanin a ajouté que cette initiative est partie du principe que la présidence de la république et du gouvernement allaient y interagir, étant entendu que la sortie de la Tunisie de la crise était possible si on mettait fin aux discours d’exclusion, de déni et de pensée unique et qu’on avançait vers un dialogue national permettant aux forces nationales et démocratiques d’opérer de nouvelles évaluations, sérieuses et franches, de ce qui s’est passé au cours de la décennie ayant précédé la proclamation de l’état d’exception, le 25 juillet 2021, par le président de la république Kaïs Saïed, tout en reconnaissant les erreurs commises et en envisageant l’avenir avec optimisme.

Le membre du FTDES a aussi indiqué que les experts des organisations nationales, répartis sur trois commissions politique, économique et sociale, ont abouti à un document synthétique analysant les causes réelles de la crise actuelle à ces trois niveaux, tout en proposant des solutions concrètes pouvant être mises en œuvre en urgence grâce un débat mené dans un esprit consensuel.

I. B.