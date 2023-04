L’Allemagne appelle la Tunisie à «respecter les principes généraux de l’État de droit»

Dans une déclaration publiée par l’ambassade d’Allemagne en Tunisie, le porte-parole adjoint du gouvernement fédéral, Wolfgang Büchner, affirme que son pays «suit avec une grande inquiétude l’évolution de la politique intérieure en Tunisie.»

«Nous assistons à l’érosion des structures démocratiques et à la restriction toujours croissante de l’engagement de la société civile», souligne-t-il, en ajoutant que «l’arrestation de Rached Ghannouchi, chef du parti tunisien Ennahdha, fait partie d’une inquiétante série d’arrestations de personnalités de l’opposition, de journalistes et de militants tunisiens. Tout ce pour quoi le peuple tunisien s’est courageusement battu en 2011 en matière de droits et de libertés démocratiques est désormais à gagner de nouveau». Et le porte-parole adjoint du gouvernement allemand d’exhorter à nouveau le gouvernement tunisien «à respecter les principes généraux de l’État de droit, du droit à un procès équitable et de la liberté d’expression. Le pluralisme politique doit rester possible en Tunisie.»