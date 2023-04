Le cinéma tunisien présent au Festival Vues d’Afrique au Canada

Plusieurs films tunisiens font partie du Festival international de Cinéma Vues d’Afrique qui se tient en ce moment au Canada.

La 39e édition du Festival international de Cinéma Vues d’Afrique a démarré le 20 avril et se poursuivra jusqu’à dimanche prochain (30 avril). Le rendez-vous se renouvelle cette année pour de nouvelles rencontres autour du cinéma africain et des thématiques liées à ce continent.

Le cinéma tunisien est fortement présent à cette édition à travers différents films entre longs et courts métrages, documentaires et fictions. La programmation comprendra notamment le film « Ashkal » de Youssef Chebbi, « Korrinty » d’Aziz Chennaoui, « La terre est à nous » de Raouia Hanzouli et « Solar noon » de Fredj Moussa.

F.B