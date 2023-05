Débat à Tunis sur le rôle de l’agriculture biologique dans la sécurité alimentaire

Dans le cadre de la Foire Internationale du livre, dont le Système des Nations unies est l’invité d’honneur, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a organisé, le 1er mai 2023, un talk-show sur la sécurité alimentaire.

Le sujet est d’une grande actualité, avec le renchérissement des prix des produits alimentaires suite à la guerre russo-ukrainienne et au stress hydrique dû au changement climatique dont souffrent plusieurs pays du monde, dont la Tunisie.

Les débats ont porté sur l’importance vitale de réguler notre consommation alimentaire. Surveiller rigoureusement notre alimentation est essentiel dans la prévention de diverses maladies et dans l’amélioration globale de notre santé.

La question de la sécurité alimentaire est un enjeu fondamental de santé publique, économique et environnemental. Elle est liée à la disponibilité, l’accessibilité, la qualité et la durabilité des aliments produits et consommés.

Emna Jelassi Kamoun, coordinatrice principale du projet d’«Appui aux services de contrôles officiels des produits animaux et végétaux» Asco, a mis en exergue l’importance cruciale de l’orientation stratégique du système des Nations Unies sur le «One healt» (Une Seule Santé), qui concentre les domaines de la santé humaine, animale et végétale.

Dans cette perspective, il est impératif que les produits alimentaires que nous consommons soient soumis à des contrôles officiels rigoureux, conforment aux normes nationales et internationales en vue de proposer une alimentation saine et de qualité aux populations.

Par ailleurs, Mme Jelassi Kamoun a expliqué le rôle central du projet Asco, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par la FAO. Ce projet vise à apporter un appui technique et matériel aux institutions chargées du contrôle officiel, notamment la Direction générale de la santé végétale et du contrôle des intrants agricoles (DGSVCIA) ainsi que la Direction générale des services vétérinaires (DGSV) relevant du ministère tunisien de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.

Les coordinateurs des projets Biorest et Asco ont eu l’honneur de participer à un échange interactif avec le public présent. Cet échange a porté sur la sécurité alimentaire et l’importance de la pratique de l’agriculture biologique qui a débuté en Tunisie depuis 20 ans.

Le rôle pionnier que notre pays joue dans ce domaine et au sein du monde arabe revient à la réglementation tunisienne reconnue comme équivalente par l’Union Européenne.

Le projet Biorest mis en œuvre par la FAO a été mis en place pour accompagner la mise en conformité de l’agriculture biologique en Tunisie avec la nouvelle réglementation entrée en vigueur en janvier 2022.

La FAO joue un rôle de catalyseur dans la promotion de l’agriculture biologique et la garantie de la sécurité alimentaire. Elle collabore avec les partenaires nationaux, les organisations de la société civile et les partenaires du secteur privé pour renforcer la capacité de la Tunisie, à produire des aliments de qualité, promouvoir des politiques agricoles durables et renforcer la résilience des systèmes alimentaires.

La FAO met à disposition des connaissances, des technologies et des financements pour aider à la promotion de l’agriculture biologique et garantir une sécurité alimentaire durable pour tous.

Cette rencontre a ainsi permis de sensibiliser le public aux enjeux cruciaux de la sécurité alimentaire et de l’agriculture biologique, tout en renforçant le dialogue et la compréhension mutuelle entre les différents acteurs du secteur. Elle a également mis en évidence l’importance d’une approche collaborative et participative pour promouvoir des systèmes alimentaires durables, résilients et respectueux de l’environnement.

Communiqué.