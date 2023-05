TuniSphëre : Un nouveau festival d’art contemporain voit le jour à Bhar Lazreg

Un nouveau festival d’art contemporain sera organisé du 6 au 14 mai au quartier de Bhar Lazreg à la banlieue nord de Tunis. Un événement international qui met à l’honneur les artistes du sud et qui s’organise avec l’aide des habitants du quartier, notamment les femmes et les enfants.

De plus en plus d’initiatives pour la décentralisation culturelle s’organisent en dehors des espaces conventionnels et habituels. Un nouveau festival s’inscrivant dans cette démarche vient d’être lancé au coeur du quartier populaire de Bhar Lazreg.

TuniSphëre, ou le Festival international d’Art contemporain en Tunisie, démarre demain, samedi 6 mai et verra la participation de plusieurs artistes tunisiens et internationaux issus de la région Mena (Syrie, Liban, Palestine, Algérie, Maroc …).

Le festival a la particularité de faire participer les habitants du quartier aussi bien dans l’organisation que dans les expositions, indique la commissaire de l’exposition Amel Ben Attia.

L’ouverture se fera en musique avec l’Orchestre symphonique de Carthage sous la direction de Hafedh Makni et la clôture sera l’occasion de découvrir la performance « Cantique d’une terre brutale » d’Amel Ben Attia.

F.B