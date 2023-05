La BIAT partenaire officiel d’El Teatro

La Banque internationale arabe de Tunisie (BIAT) continue de soutenir la culture en Tunisie en étant partenaire de plusieurs manifestations et institutions culturelles comme l’espace El Teatro.

La BIAT est fortement engagée dans la vie culturelle en Tunisie aussi bien dans la capitale que dans les régions. Elle parraine et soutient de grands festivals internationaux comme le Festival de Carthage les Journées cinématographiques de Carthage (JCC), ainsi que différents autres événements et espaces culturels comme El Teatro d’El Mechtel dirigé par l’homme de théâtre Taoufik Jebali, où le public aura rendez-vous ce soir et demain (12 et 13 mai) avec la pièce « Homo Deus » d’Issam Ayari.

F.B