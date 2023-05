Tunisie : Entrée gratuite aux musées et monuments à l’occasion de la Journée mondiale des Musées

L’accès sera gratuit aujourd’hui, jeudi 18 mai, à une cinquantaine de musées, de sites et de monuments dans les différentes régions du pays à l’occasion de la journée mondiale des musées.

La Journée mondiale des musées est célébrée le 18 mai de chaque année depuis 1977 à l’initiative du Conseil international des Musées pour rappeler l’importance des musées dans la conservation du patrimoine et la transmission du savoir.

En Tunisie, l’Agence de Mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC) célèbre cette journée en offrant au public l’occasion de visiter gratuitement plus de cinquante sites, monuments et musées à Tunis et dans les différentes régions du nord jusqu’au sud du pays.

La liste complète des espaces ouverts gratuitement aujourd’hui.

F.B