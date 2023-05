Tunis abrite le second Sommet du tourisme durable les 5 et 6 juin 2023

Le second Sommet du tourisme durable se tiendra à Tunis les 5 et 6 juin 2023. Il est organisé par le Fonds mondial pour la nature en Afrique du Nord (WWF NA) en collaboration avec les partenaires du projet Restart Med!, une initiative visant à revitaliser le tourisme durable dans les régions méditerranéennes.

L’objectif principal du sommet est de renforcer le positionnement des pays méditerranéens en tant que destinations touristiques durables et résilientes au changement climatique. Cela signifie protéger l’environnement, préserver la biodiversité et garantir une offre touristique compétitive sur le marché mondial, selon le WWF Tunisie.

Le sommet se concentrera sur les aspects environnementaux de ce thème, en soulignant les liens avec les stratégies nationales et régionales et en promouvant de nouvelles opportunités commerciales pour le tourisme durable en Méditerranée.

Le thème central du Sommet est le développement d’un tourisme durable et résilient face au changement climatique en Méditerranée, qui reste une région particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, tels que l’élévation du niveau de la mer, les feux de forêt, les inondations, les phénomènes météorologiques extrêmes événements et la diminution des ressources en eau. Ces conséquences menacent directement les richesses naturelles et culturelles de la Méditerranée, qui constituent souvent un pôle d’attraction majeur pour le tourisme durable.

Communiqué.