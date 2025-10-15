Une application pour promouvoir le trekking en Tunisie

Afin de développer un tourisme alternatif et durable, de créer des postes d’emploi locaux et d’améliorer la qualité des services touristiques, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a lancé l’application «Trans-Tunisia Trekking Trail», une initiative qui vise à valoriser le tourisme durable dans le pays.

L’initiative a bénéficié du soutien de Leaders International, de la Giz, l’agence allemande de coopération pour le développement, et du programme Tounes Wijhetouna (Destination Tunisie), financé par l’Union européenne.

«La route des randonnées en Tunisie» ouvre de nouveaux sentiers de trekking à travers le pays : de Zaghouan à Sidi Jedidi et au-delà, pour des aventures authentiques et éco-durables, riches en découvertes culturelles.

L’application propose 77 itinéraires d’excursions et expériences de tourisme durable au nord et 23 au sud.

«La Route des randonnées» est un réseau qui trace de nouveaux itinéraires de trekking du nord au sud, traversant des paysages naturels et culturels. Chaque étape est conçue pour offrir des expériences immersives : dégustations de produits typiques, ateliers d’artisanat, séjours chez l’habitant et randonnées à travers oasis et montagnes.

Au total, une centaine d’expériences sont déjà disponibles sur l’application numérique, qui vise à créer un cercle vertueux capable de renforcer l’économie rurale et de redistribuer les bénéfices du tourisme, même dans les zones moins fréquentées.

Le projet répond à une tendance mondiale croissante : la recherche d’un tourisme «slow», un tourisme responsable, respectueux du territoire et de ses traditions.

Dans un pays doté de paysages d’une grande diversité, des dunes du Sahara aux forêts du nord, en passant par les sites archéologiques romains et puniques, la digitalisation des itinéraires de randonnée représente un tournant stratégique pour le secteur touristique tunisien, durement touché par la crise pandémique et les défis climatiques.

