Hommage à Paco de Lucía, la légende du flamenco

En hommage à la légende du flamenco Paco de Lucía, le duo espagnol José María Bandera, guitariste, et Diego Amador, pianiste et chanteur, se produiront dans un concert intitulé ‘‘Paqueando’’, en hommage à la légende du flamenco Paco de Lucía (1947-2014). Le concert est prévu pour le 9 juin 2024, au Théâtre des régions, à la Cité de la Culture de Tunis.

José Maria Bandera et Diego Amador animeront également une masterclass, la veille du concert, également à la Cité de la Culture. Les musiciens intéressés par le flamenco pourront découvrir les rythmes de ce genre musical en lien avec la guitare.

Ce concert fait partie d’une série d’évènements organisé par l’ambassade d’Espagne et l’Institut Cervantes de Tunis en partenariat avec des institutions culturelles tunisiennes à l’occasion de la commémoration du 10e anniversaire de ce grand artiste et ambassadeur mondial du flamenco.

Le 23 avril dernier, le Centre des musiques arabes et méditerranéennes, Ennejma Ezzahra, à Sidi Bou Saïd, a accueilli un récital ‘‘Las Huellas del Genio. Paco de Lucía, in memoriam’’ du guitariste José Carlos Gomez, accompagné du journaliste et écrivain Alejandro Luque qui avait connu de près Paco de Lucía et a souvent écrit sur lui.

‘‘Paqueando’’ vise à valoriser et faire redécouvrir la richesse musicale de Paco de Lucía. Le concert est dédié au magnifique répertoire du grand maître d’Algésiras, choisi par le public lui-même à travers les réseaux sociaux. Les chansons sont traitées en respectant non seulement les compositions mais aussi la façon de travailler, que José María Bandera connaît bien, en tant que disciple direct à travers son expérience personnelle et de tournée, avec son oncle Paco De Lucia.

Bandera, musicien, guitariste et compositeur, et Amador, musicien multi-instrumentiste, sont issus tous deux de la tradition musicale espagnole, qu’ils œuvrent à préserver.

Paco de Lucía, de son vrai nom francisco Sanchez Gomez, est né le 21 décembre 1947 dans la ville d’Algésiras, au sud de la péninsule Ibérique. Il est mort le 25 février 2014 à l’âge de 66 ans, suite à une crise cardiaque survenue sur une plage de Cancùn au Mexique.

Il reste incontestablement la référence absolue dans le monde de la guitare flamenca. C’est lui qui, dans les années 70, lui a donné ses lettres de noblesse. Son flamenco, profondément ancré dans un passé riche, est constamment ouvert aux autres genres musicaux. Il a en effet puisé son inspiration aussi bien dans le rock ou le jazz que dans la musique classique hispanisante.

Universal Music, un label avec lequel Paco de Lucía a collaboré, parle d’«un guitariste qui réinvente son jeu à chacun de ses albums et développe son propre style, mêlé d’audaces et d’une extrême sensibilité.»