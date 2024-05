Les énergies renouvelables, principal intérêt de la Chine dans sa coopération avec les Arabes   

«L’amitié entre les peuples chinois et arabe est profondément enracinée dans nos échanges amicaux le long de l’ancienne Route de la Soie, dans nos luttes communes pour la libération nationale et dans notre coopération gagnant-gagnant pour promouvoir le développement national», a déclaré le président Xi Jinping lors de la cérémonie d’ouverture, jeudi 30 mai 2024, de la 10e Conférence ministérielle du Forum de coopération sino-arabe.

«La Chine renforcera davantage sa coopération stratégique avec la partie arabe dans le domaine du pétrole et du gaz et intégrera la sécurité de l’approvisionnement à la sécurité du marché. La Chine est prête à travailler avec la partie arabe dans la R&D et la production d’équipements dans les nouvelles technologies énergétiques», a aussi déclaré le président chinois Xi Jinping, l’énergie étant vitale pour la seconde économie du monde.

«Nous aiderons les sociétés énergétiques et les institutions financières chinoises à participer à des projets d’énergies renouvelables dans les États arabes avec une capacité installée totale de plus de 3 millions de kilowatts», a déclaré, de son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué de presse, soulignant ainsi le principal axe d’intérêt de la Chine dans ses relations avec les pays arabes.

Le président chinois a parlé d’investissements dans «des projets phares et emblématiques, mais aussi dans des projets petits et beaux au service de la population», évoquant cinq «nouvelles architectures» dans l’aéronautique et l’aérospatial, la coopération énergétique, mais aussi la coopération interbancaire et financière, la culture et le tourisme.

Les diplomates croisés dans les couloirs du forum évoquent encore la coopération en matière de nouvelles technologies, les paiements électroniques, etc.

En cherchant à renforcer ses liens avec les Arabes, la Chine «veut faire preuve de leadership, consolider les liens et appeler au cessez-le-feu à Gaza. Elle veut être un leader particulièrement fort sur cette question, du moins rhétoriquement», a déclaré Yun Sun, directrice du programme Chine au groupe de réflexion Stimson Center basé à Washington, citée par CNN.

«La Chine a choisi de se ranger du côté de la Palestine et des pays arabes. Le choix est délibéré car il suggère une volonté de s’aligner sur les pays arabes et sur le Sud global. Mais ce n’est pas la Chine qui a créé la crise. Elle n’a fait qu’en tirer parti», a-t-elle ajouté.

Xi, lors de son discours d’ouverture, a promis que la Chine fournirait près de 70 millions de dollars supplémentaires pour atténuer la crise humanitaire à Gaza et soutenir la reconstruction post-conflit, s’ajoutant aux environ 14 millions de dollars déjà versés, ainsi qu’aux 3 millions de dollars à l’UNRWA pour soutenir son aide humanitaire d’urgence à Gaza.

I. B.