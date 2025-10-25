Pont de Bizerte | 14 % des fondations achevés

L’ambassadeur de la République populaire de Chine en Tunisie, Wan Li, a déclaré, vendredi 24 octobre 2025, que le projet du pont de Bizerte sera prêt à l’exploitation à la mi-2027 et que «près de 14 % des travaux de construction des fondations étaient achevés». Vidéo.

Dans un entretien accordé à l’agence Tap, M. Li lors a indiqué que la prochaine étape du projet concerne l’achèvement des fondations du pont et des infrastructures sous-marines.

Le groupe Sichuan Road and Bridge, qui a remporté le contrat pour la réalisation de ce projet dans le cadre d’un appel d’offres international, collabore étroitement avec tous les acteurs tunisiens afin de garantir l’achèvement des travaux du pont dans la seconde moitié de l’année 2027, a ajouté l’ambassadeur.

«Les travaux de forage des piliers fondamentaux du pont de Bizerte avaient officiellement commencé en juillet dernier, tandis que des cargaisons de matériaux de construction et d’équipements sont arrivées en Tunisie au cours des mois de septembre et d’octobre et ont été transportées sur le site de construction pour utilisation», a-t-il précisé.

Quant à la coopération chinoise avec la Tunisie dans le domaine du transport aérien dans la prochaine phase, l’ambassadeur a déclaré que la partie chinoise espère renforcer la flotte de transport aérien à l’avenir avec une ligne directe entre Pékin et Tunis. Et d’ajouter : «La question mérite d’être étudiée afin que les pays puissent renforcer les échanges et augmenter le nombre de touristes respectifs.»

Le patrimoine culturel, civilisationnel et naturel dont dispose la Tunisie en a fait une destination prisée pour les touristes chinois, notamment ces dernières années, après l’inscription de neuf sites tunisiens sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, a déclaré M. Li.

Dans ce cadre, il a insisté sur la nécessité de mettre en place un guide touristique électronique en langue chinoise pour faciliter la communication et rapprocher les services entre les deux pays, ainsi que d’une infrastructure de paiement électronique destinée aux touristes chinois.

L’ambassadeur chinois a rappelé, dans ce contexte, que la plateforme chinoise Tongcheng Travel a classé la Tunisie en tête des meilleures destinations touristiques les plus sûres pour les Chinois.

