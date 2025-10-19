Pollution industrielle à Gabès | Les Chinois appelés à la rescousse

La confiance des autorités tunisiennes dans les capacités de la Chine à trouver des solutions à certains de leurs problèmes est assez remarquable. Ainsi, donc, à chaque fois qu’un projet coince ou piétine, elles appellent les Chinois à la rescousse en espérant qu’ils trouveront la solution et qu’ils allieront la méthode adéquate à la rapidité d’exécution.

Après le projet de restauration (ou de reconstruction) du stade d’El-Menzah, d’ailleurs toujours en chantier, et celui de la Cité médicale des Aghlabides à Kairouan, pas encore sortie des cartons, que l’on a confiés aux Chinois, voilà que le projet de réhabilitation des unités de production du Groupe chimique tunisien (GCT) à Gabès leur est, lui aussi, confié, à la demande du président de la république Kaïs Saïed. Enfin, pas encore, mais le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Slah Zouari, en a touché un mot à l’ambassadeur chinois à Tunis, Wan Li, lors de leur rencontre samedi 18 octobre 2025, à Tunis.

Pays industriel par excellence, considérée comme l’usine du monde, la Chine doit sans doute avoir une certaine expérience dans le domaine de la lutte contre la pollution industrielle. Expérience qu’elle pourrait mettre à profit pour mettre fin aux émissions de gaz et de liquides toxiques par les unités du GCT à Gabès dont se plaignent les riverains depuis au moins deux décennies.

Ces émissions, rappelons-le, causent de graves problèmes de santé aux habitants de Gabès (détresse respiratoire, tumeurs cancéreuses…). D’ailleurs, ces derniers protestent quotidiennement, depuis le 27 septembre, pour exiger le démantèlement de l’usine d’engrais chimiques du GCT.

Le ministère de l’Equipement n’a pas donné plus de précisions dans le communiqué qu’il a publié hier à ce sujet, mais on peut considérer qu’il s’agit d’un premier contact et que des experts chinois pourraient être dépêchés rapidement au chevet du GCT, car la crise environnementale à Gabès est critique et des solutions doivent lui être apportées en urgence.

Il restera, bien sûr, à espérer que le coût de l’opération de rénovation des équipements de l’usine et de réhabilitation de son environnement sera à la portée des finances publiques tunisiennes, lesquelles, on le sait, n’offrent pas une grande marge de manœuvre.

Latif Belhedi