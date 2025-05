Conférence à Carthage │ 95 % des activités du cerveau sont encore méconnues

L’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts (Beït Al-Hikma) a organisé, le vendredi 16 mai 2025, à son siège à Carthage-Hannibal, une conférence sur le thème «Interfaces conscient-inconscient et indifférence de l’univers, absurdisme et vivant, et notre refuge dans la négation et la sublimation».

La conférence a été donnée par le médecin, membre de l’Académie, Pr Rafik Boukhris, qui a traité dans son intervention du conscient et de l’inconscient humains dont l’apparition est un événement très récent datant de seulement 2 millions d’années environ.

Pour y arriver, il a fallu que soient remplies plusieurs conditions physiques étranges car le conflit entre déterminisme physique et hasard biologique en ont été les acteurs principaux.

Il a fallu d’abord l’apparition de notre univers (probablement parmi de nombreux autres) il y a 13,8 milliards d’années.

Il a fallu, quelques milliards d’années après, celle de la vie sur notre Terre, un minuscule grain de sable perdu parmi des milliards de milliards d’autres et cela il y a 4,6 milliards d’années.

Il a fallu ensuite d’autres événements essentiels : la grande oxydation de notre planète, il y a 2,3 milliards d’années; l’apparition du premier cerveau animal, il n’y a que 600 millions d’années; pour arriver enfin à la conscience humaine, hier, il y a 2 millions d’années.

Ces différentes notions ont été revues, enchaînant sur le substrat anatomique et le processus fonctionnel qui sous-tendent ce qui constitue notre «Moi».

Un intérêt particulier a été accordé aux dernières données sur les activités de notre cerveau, dont 95% sont encore mystérieuses (celles de notre inconscient) et seulement 5% sont de notre conscient et, en tant que tels, nous y avons accès.

La démarche scientifique du Pr Boukhris est claire, un chemin fascinant, celui de l’émergence du «Moi» humain au sein de l’univers, dont les lois sont, à la fois, d’une rigueur implacable et d’une complexité vertigineuse.

Le sujet traité invite à prendre de la hauteur à travers ces milliards d’années d’évolution cosmique, biologique et cognitive pour mieux comprendre l’émergence du conscient et de l’inconscient.

C’est un voyage qui part de l’origine de l’univers pour atterrir dans les replis de notre système nerveux et qui n’est pas un simple retour vers le passé; c’est une projection vers l’avenir, car, comprendre ce que nous sommes, c’est aussi entrevoir ce que nous pourrions devenir.