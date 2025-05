Tunisie | Amnesty réitère son appel pour la libération de Me Souab

Amnesty International Tunisie a exprimé, ce mercredi 21 mai 2025, son inquiétude face à la poursuite de la détention de l’avocat Ahmed Souab, dont la demande de libération sera examinée demain par la Cour d’appel.

« Le maintien en détention de l’ancien magistrat et avocat représente une violation flagrante du droit à la liberté d’expression et envoie un signal des plus alarmants à l’ensemble des voix critiques et engagées en faveur de la justice, des droits humains et des libertés fondamentales en Tunisie, indique Amnesty », qui a réitéré son appel à libérer Me Ahmed Souab.

L’organisation a de ce fait réitéré son appel à libérer Me Ahmed Souab et a appelé les autorités tunisiennes « à se conformer à leurs engagements constitutionnels et internationaux, notamment ceux stipulés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ».

Rappelons qu’Ahmed Souab a été arrêté le 21 avril dernier et qu’il a bénéficié de la solidarité de plusieurs parties, notamment des organisations nationales et internationales.

Une première demande de libération a été rejetée le 7 mai et ses avocats ont saisi la Cour d’appel à cet effet et attendent l’examen de la demande prévue demain.

Y. N.