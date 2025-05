Etat de santé d’Abir Moussi | Le comité de défense fait le point

Selon ses avocats, l’état de santé de la présidente du Parti Destourien Libre (PDL) Abir Moussi s’est détérioré depuis qu’elle a été transférée à la prison Belli .

Lors d’une conférence de presse organisée ce vendredi 23 mai 2025, les avocats Nafaâ Laribi et Naoufel Bouden ont dénoncé un manque de suivi médical sérieux, le qualifiant de « traitement assimilable à de la torture » et ont donc décidé d’alerter l’opinion publique sur la « détérioration inquiétante de l’état de santé de Me Moussi ».

La même source a ajouté que la présidente du PDL a des douleurs et que les autorités pénitentiaires ont été alertées à plusieurs reprises, tout en pointant du doigt « un manque de suivi et d’une négligence médicale » d’autant qu’elle ne bénéficie plus des soins qui lui sont nécessaires.

Me Nafaâ Laribi a affirmé qu’hier soir, Abir Moussi a alerté l’administration de la prison en menaçant de porter plainte pour torture tant les douleurs étaient insupportables. Suite à quoi un médecin a été dépêché sur les lieux vers 23h et lui a administré un calmant par voie injectable, a-t-il ajouté.

Le Comité de défense a de ce fait déclaré les autorités responsables de toute complication médicale qui pourrait survenir.

