Tunisie | Pétition appelant à la libération de Sonia Dahmani

Des activistes de la société civile ont lancé une pétition afin d’appeler à la libération de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, en détention depuis mai 2024.

Estimant que Sonia Dahmani est visée par une injustice et que son arrestation survient après qu’elle ait publiquement remis en question certaines politiques et pris la parole sur des sujets sensibles liés aux droits humains et aux discriminations, les signataires ont rappelé l’engagement inébranlable pour la justice et l’égalité de Sonia Dahmani.

« Sa détention est injuste, arbitraire, et contraire au droit international », indique la même source, en ajoutant : « elle subit aujourd’hui des conditions de détention cruelles et inhumaines à la prison de Manouba : exposée à un froid glacial, à l’humidité, privée de biens essentiels, sa santé se détériore gravement… ».

Outre les appels à la libération immédiate et inconditionnelle de Sonia Dahmani, les activistes ont réclamé l’abandon de toutes les charges retenues contre elle.

Pétition