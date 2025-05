Méthode Fukuoka à Béja | Soutien japonais pour une Tunisie plus verte

L’ambassade du Japon en Tunisie a annoncé un nouvel engagement dans la gestion des déchets plus durable avec le lancement d’un troisième programme d’amélioration de la gestion des déchets, cette fois-ci sur le site de la décharge de Béja.

Fruit d’un partenariat renforcé entre l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la société japonaise EX Research Institute, marquant une étape importante après les initiatives réussies de Sousse et Djerba, ce programme bénéficie du soutien du gouvernement japonais, par le biais d’une subvention allouée dans le cadre du Mécanisme Conjoint d’échange des Crédits Carbone (MCC), indique l’ambassade du japon dans un communiqué diffusé ce lundi 26 mai 2025, en rappelant que le protocole de ce mécanisme avait été signé lors de la TICAD8 en 2022.

Soulignant l’engagement bilatéral en faveur de la protection de l’environnement, l’ambassade rappelle aussi qu’il s’agit du quatrième projet du genre, faisant suite à trois projets photovoltaïques d’envergure à Sidi Bouzid et Tozeur, totalisant une capacité de 200 MW.

Au cœur de ce nouveau programme à Béja se trouve l’adoption de la « Méthode Fukuoka », qui a fait ses preuves et qui promet de transformer la gestion des déchets en Tunisie. Dans cette optique, des ingénieurs de l’Agence nationale de gestion des déchets (Anged) sont en formation à Fukuoka, afin de maîtriser parfaitement cette approche innovante, indique encore la même source.

Y. N.