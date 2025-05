Réouverture du consulat de Tunisie à Benghazi, après 10 ans de fermeture

Le ministère tunisien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué la réouverture du consulat de Tunisie à Benghazi, dans l’est de la Libye. Il était fermé depuis plus de dix ans, en raison de la situation sécuritaire difficile dans le pays voisin.

Cette représentation diplomatique fournira des services aux Tunisiens résidant dans les villes de Benghazi, Jabal Al-Akhdar, Derna, Tobrouk, Amsaid, Jalu, Al-Bayda, Al-Marj, Al-Aqoura, Qaminis, Ajdabiya, Brega et Kufra.

Cette réouverture du consulat intervient plus d’une décennie après sa fermeture en 2014, lorsque des militants ont lancé une grenade qui a endommagé le mur extérieur du bâtiment.

La Tunisie dispose également d’un consulat à Tripoli. Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement libyen d’union nationale dirigé par Abdelhamid Dbeibah a salué l’annonce de la Tunisie de rouvrir son consulat à Benghazi, affirmant dans un communiqué que cette étape «représente l’aboutissement des efforts déployés depuis plus d’un an par le gouvernement d’union nationale et le gouvernement tunisien pour faciliter la fourniture de services consulaires aux citoyens libyens et à la communauté tunisienne dans la région de l’Est».