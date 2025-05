Saïed à Ramaphosa : «L’Afrique aux Africains et la Palestine aux Palestiniens»

L’Afrique est un continent qui appartient aux seuls Africains, a déclaré le président de la République Kaïs Saïed dans son entretien téléphonique avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, mardi soir, 27 mai 2025. «Tout comme la Palestine est aux Palestiniens», a-t-il ajouté

Selon un communiqué, le chef de l’Etat a réitéré cette ferme position de principe, rappelant les souffrances des peuples africains subies au fil des siècles et dénonçant l’attitude de certains qui croient encore que les Africains sont des êtres qui doivent être traités de manière dégradante et qui peuvent faire l’objet de trafic illicite d’organes.

Le président de la République a également rappelé le rêve qui hantait les pères fondateurs de l’Organisation de l’Unité Africaine en 1963, citant feu Habib Bourguiba, Kwame Nkrumah, Modibo Keita, Nelson Mandela et Thomas Sankara, évoquant les succès des mouvements de libération nationale en Afrique contre l’esclavage et le colonialisme.

Lors de cet entretien téléphonique, le chef de l’Etat a aussi réaffirmé le droit naturel de chaque citoyen africain à mener une vie digne et décente dans sa patrie, là où il est naît, rappelant que le continent africain regorge de ressources et de richesses mais dont l’exploitation échappe aux populations locales en raison des ingérences étrangères, les conflits récurrents, et les famines.

«Il est grand temps pour nous les Africains d’œuvrer ensemble à bâtir une nouvelle Afrique malgré l’ampleur des défis et les mutations sans précédent que connaît le monde d’aujourd’hui», a plaidé le président Saïed.

Le président de la République a saisi l’occasion pour rappeler que la société humaine d’aujourd’hui est beaucoup plus avant-gardiste que la communauté internationale classique, soulignant que l’humanité tout entière a amorcé une nouvelle phase de reconstruction fondée sur le vivre ensemble et les nouvelles valeurs partagées.

Une telle situation a fait que la légitimité internationale est en retrait par rapport à la légitimité humaine, a souligné le chef de l’Etat, en saluant la position de l’Afrique du Sud sur la guerre à Gaza.

«Tout comme l’Afrique appartient aux Africains, la Palestine, toute la Palestine, appartient au peuple palestinien, qui possède la terre et le droit. Un droit qui ne peut nullement être prescrit avec temps», a estimé le président Saïed.

A l’issue de cet appel, le président de la République a adressé une invitation à son homologue sud-africain à visiter la Tunisie.

Difficile de ne pas voir dans le contenu de cet échange téléphonique entre les deux chefs d’Etat une réponse limpide au président américain Donald Trump qui, lors d’une récente rencontre avec M. Ramaphosa à la Maison blanche, a accusé le pouvoir en Afrique du Sud d’avoir perpétré un génocide contre les blancs afrikaners, tout en montrant aux cameras des fake news et à des images manipulées.

I.B. (avec Tap).