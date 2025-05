Tunisie | Solidarité et appels à la libération d’Yadh Bousselmi

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) a exprimé sa solidarité avec Yadh Bousselmi, en détention depuis plus d’un an dans le cadre de l’affaire de l’organisation « La Tunisie, terre d’asile » .

Déplorant le maintien en détention d’Yadh Bousselmi directeur exécutif de l’organisation, et ce, malgré l’abandon des accusations les plus graves à son encontre, le CRLDHT a publié un communiqué pour appeler à sa libération :

« Yadh Bousselmi, directeur exécutif de l’organisation « La Tunisie, terre d’asile », ancien diplomate et expert international en questions migratoires, est l’une des figures de l’action humanitaire que l’État tunisien a choisi de récompenser par la prison plutôt que par la reconnaissance — uniquement parce qu’il a défendu les droits des migrants et les droits humains.

Depuis le 8 mai 2024, Yadh est derrière les barreaux, arrêté en raison de son engagement en tant que défenseur des droits et de sa fonction de directeur exécutif d’une organisation spécialisée dans les questions de migration et d’asile. Des accusations graves ont été portées contre lui, notamment le blanchiment d’argent et la constitution d’un groupement en vue d’attenter aux biens et aux personnes.

Mais avec l’avancée de l’enquête, et plus précisément après la publication du rapport d’expertise en janvier 2025, les charges les plus lourdes sont tombées — à commencer par celle de blanchiment d’argent. Une décision judiciaire définitive a été rendue classant l’affaire, reconnaissant ainsi implicitement l’innocence de l’organisation qu’il dirige.

Et pourtant, malgré cette reconnaissance judiciaire, Yadh Boussalmi est toujours privé de sa liberté, plus de 383 jours après son arrestation, sans aucun nouvel élément de preuve ni base juridique valable justifiant la poursuite de sa détention.

Son maintien en détention, alors que les charges principales ont été abandonnées et que l’organisation a été blanchie, révèle une volonté inquiétante de cibler les militants et défenseurs des droits humains.

C’est une violation flagrante des principes d’un procès équitable et une privation de liberté infligée à un homme simplement pour avoir choisi de s’engager en faveur des causes migratoires et des droits humains.

Liberté pour Yadh Bousselmi. Liberté pour toutes celles et ceux qui ont fait de l’engagement civil un devoir humaniste ».

Communiqué