SpoGomi : Évènement sportif, citoyen et écologique à Tunis

Le ministère de l’Environnement invite à un événement sportif, citoyen et écologique SpoGomi et ce en préparation à la Coupe du monde organisée à Tokyo en octobre 2025.

Le « Spogomi » est une compétition initié au Japon, alliant ramassage de déchets et esprit sportif et une étape qualificative de la Coupe du monde sera organisée le 15 juin 2025 8h00 à 12h au centre-ville de Tunis.

« Formez une équipe de 3 personnes (amis, collègues, famille…) et relevez le défi de collecter un maximum de déchets dans une ambiance conviviale et engagée ! », commente le département de l’Environnement en précisant que l’objectif de cet évènement est de sensibiliser, bouger, et agir pour la planète.

L’équipe gagnante aura une chance de représenter la Tunisie lors de la Coupe du monde organisée à Tokyo en octobre 2025, sachant que la participation est gratuite et ouverte à tous les âges.

Les inscriptions sont désormais ouvertes et se poursuivront jusqu’à ce que 30 équipes soient inscrites.