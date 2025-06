Coupe du Monde des Clubs 2025 (2-4) │ Les clubs participants  

La Coupe du Monde des Clubs, tournoi unique en son genre auquel la Tunisie sera représentée par l’Espérance de Tunis, débutera le 14 juin 2025 au Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en Floride. L’Inter Miami affrontera les Égyptiens d’Al Ahly lors du match d’ouverture. Le tournoi sera clôturé le 13 juillet par la finale au MetLife Stadium d’East Rutherford, dans le New Jersey.

Les 12 sites américains qui accueilleront les matchs sont :

• Stade Mercedes-Benz à Atlanta;

• Stade Bank of America à Charlotte, en Caroline du Nord;

• Stade TQL à Cincinnati;

• Le Rose Bowl à Pasadena, en Californie;

• Stade Hard Rock à Miami Gardens, en Floride;

• Parc GEODIS à Nashville;

• Stade MetLife à East Rutherford, dans le New Jersey;

• Stade Camping World à Orlando, en Floride;

• Stade Inter&Co à Orlando, en Floride;

• Lincoln Financial Field à Philadelphie;

• Lumen Field à Seattle;

• Audi Field à Washington.

MetLife accueillera neuf matchs, dont les demi-finales et la finale. Philadelphie et Miami en accueilleront huit chacun. Atlanta, Seattle et le Rose Bowl en accueilleront six.

La plupart des stades se trouvent sur la côte est des États-Unis ou à proximité, en raison de sa proximité avec l’Europe, qui enverra 12 équipes, et qui bénéficie de marchés médiatiques convoités. Les matchs sur la côte est minimiseront les déplacements (pour les équipes et les supporters) et les décalages horaires gênants (pour les téléspectateurs).

La Fifa a également pris cette décision en coordination avec la Concacaf, l’instance dirigeante du football en Amérique du Nord et en Amérique centrale, qui organisera son championnat continental, la Gold Cup, simultanément et entièrement à l’ouest du Mississippi.

Où et comment regarder les matches?

DAZN, un service de streaming, proposera gratuitement les 63 matchs aux téléspectateurs du monde entier.

De nombreux matchs intéressants seront également diffusés aux États-Unis sur TNT et/ou Univision (et/ou leurs chaînes affiliées).

Univision, UniMás et TUDN diffuseront 18 matchs. TNT en diffusera 24.

Les équipes participantes

Les 32 clubs en lice se répartissent comme suit :

Europe (12) : Manchester City (Angleterre), Chelsea (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Atlético Madrid (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Borussia Dortmund (Allemagne), Juventus (Italie), Inter Milan (Italie), PSG (France), Benfica (Portugal), Porto (Portugal), RB Salzbourg (Autriche);

Amérique du Nord (5) : Inter Miami (États-Unis), Seattle Sounders (États-Unis), Monterrey (Mexique), Pachuca (Mexique) et LAFC (États-Unis);

Amérique du Sud (6) : Flamengo (Brésil), Palmeiras (Brésil), Fluminense (Brésil), Botafogo (Brésil), River Plate (Argentine), Boca Juniors (Argentine);

Asie (4) : Al Hilal (Arabie saoudite), Ulsan (Corée du Sud), Urawa Reds (Japon), Al Ain (Émirats arabes unis);

Afrique (4) : Al Ahly (Égypte), Wydad (Maroc), Espérance de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud);

Océanie (1) : Auckland City (Nouvelle-Zélande).

En 2023, la FIFA a attribué les 32 places pour la Coupe du Monde des Clubs à l’Europe (12), l’Amérique du Sud (6), la Concacaf (4), l’Afrique (4), l’Asie (4), l’Océanie (1) et le pays hôte (1).

Pour obtenir ces places, il existait deux voies de qualification : l’une simple, l’autre complexe.

La voie la plus simple passait par les championnats continentaux. Tous les clubs ayant remporté la Ligue des champions de l’UEFA, la Copa Libertadores, la Coupe des champions de la Concacaf ou leurs équivalents asiatiques et africains entre 2021 et 2024 se sont qualifiés automatiquement.

Au-delà de ces champions, les places étaient attribuées selon un système de classement basé sur les résultats, mais avec une réserve : seuls les deux meilleurs clubs d’un pays donné pouvaient se qualifier grâce au classement.

Au sein de la Concacaf, les choses étaient initialement simples, avec quatre vainqueurs distincts… à l’exception de la place de pays hôte. La Fifa n’a jamais précisé comment une équipe pourrait prétendre à cette place – jusqu’en octobre 2024, lorsque le président de la Fifa, Gianni Infantino, s’est rendu en Floride du Sud, sans prévenir, le dernier jour de la saison régulière de la MLS, pour annoncer que l’Inter Miami l’obtiendrait.

Puis, en mars, la Fifa a exclu le club mexicain de León du tournoi, invoquant le principe de propriété multi-clubs (León et Pachuca appartiennent tous deux à la même entité). La Fifa a ensuite organisé un barrage indépendant pour pourvoir la dernière place de la Concacaf, que le LAFC a remporté (sur Club América) de manière spectaculaire le 31 mai.

