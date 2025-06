Tunisie │ Les jeunes médecins maintiennent la pression

Les ministres de la Défense nationale, des Finances et de la Santé ont rendu publique une décision conjointe concernant la fixation du montant de la prime spéciale accordée aux conscrits résidant pour effectuant leur service national au sein du ministère de la Santé et de ses structures affiliées.

Cette prime qui a été fixée à 2 000 dinars doit être payée mensuellement, à condition que le ministère de la Santé paye le montant de la couverture sociale y afférent.

Cette décision, qui a été publiée mercredi 4 mai 2025 dans le numéro 69 du Journal officiel de la république tunisienne (Jort), a momentanément calmé une crise au niveau de la santé publique après que les jeunes médecins résidents dans les hôpitaux publics aient menacé d’observer une grève générale de 5 jours pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération.

Cette menace intervient dans un contexte de manque de médecins dans le système hospitalier public, en raison de l’émigration d’une grande partie des jeunes diplômés en médecine vers les pays d’Europe et du Golfe ou certaines spécialités médicales sont très demandées.

Réagissant à cette décision, l’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) l’a saluée au nom de ses membres, affirmant qu’elle intervient «suite à une série de protestations et au courage des jeunes médecins dans la défense de leur droit à une vie digne et à recevoir un salaire mensuel en échange de leurs sacrifices et de leur valeur scientifique».

L’OTJM a également salué ce qu’elle considère comme «un début de réponse du ministère de la Santé à leur message clair concernant leur attachement à leurs revendications légitimes», notant toutefois que d’autres questions restent en suspens, notamment celle des médecins effectuant des séances de permanence sans rémunération, ou pour des sommes dérisoires allant de 1 à 3 dinars de l’heure, outre la question des bas salaires mensuels, qui reste non résolue à ce jour.

L’OTJM a affirmé qu’elle poursuivra le mouvement de protestation des jeunes médecins, en attendant la résolution de tous ces problèmes de manière à éviter la grève générale de 5 jours dans les hôpitaux publics à partir de jeudi 12 juin, et le boycott des stages à partir de début juillet, ce qui pourrait aggraver la crise et accélérer l’hémorragie du secteur et l’exode des médecins.

Durant les mois d’avril, mai et juin, les jeunes médecins ont organisé de nombreuses manifestations pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. On estime à environ 12 000 le nombre de jeunes médecins, dont des internes, des résidents et des étudiants des quatre facultés de médecine du pays.

I. B. (avec Tap).