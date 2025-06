Arthur H fait résonner la voix d’Abdelwahab Meddeb

Dix ans après la disparition d’Abdelwahab Meddeb, sa parole continue d’éclairer notre monde. Le samedi 14 juin 2025 à 20h, à la Maison de la Poésie (Passage Molière, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris), le chanteur, poète et performeur Arthur H prêtera sa voix aux ‘‘Carnets de voyage’’ de l’écrivain franco-tunisien, dans une lecture musicale portée par une création sonore originale d’Alejandro VanZandt-Escobar, et mise en espace par Hind Meddeb, fille de l’auteur.

Djamal Guettala

Abdelwahab Meddeb (1946-2014), poète, romancier, essayiste, traducteur et producteur de radio, a laissé une œuvre majeure qui explore les tensions et les fécondations croisées entre Orient et Occident. Fils de lettré, né à Tunis, il incarne cette tradition intellectuelle arabe ouverte à l’universel. Sa voix singulière, libre, lyrique et critique, n’a cessé de plaider pour un islam éclairé, une pensée en mouvement, une traversée poétique du monde.

De Marrakech à Kyoto

Les ‘‘Carnets de voyage’’, dont seront lus de larges extraits inédits, ont été retrouvés après la mort de Meddeb. Ils ont été compilés et édités par sa fille, Hind Meddeb, et sa compagne, Amina Meddeb. L’ouvrage, intitulé ‘‘Vers l’Orient – Carnets de voyage de Tanger à Kyoto’’, paraîtra au printemps 2025 aux éditions Stock. Il retrace un périple de Marrakech à Kyoto, en passant par Cordoue, Alexandrie, Jérusalem, Le Caire ou encore Tokyo. Ce texte offre une vision érudite, cosmopolite et profondément méditative de l’Orient, telle que rêvée et vécue par un écrivain nomade, poète mystique et penseur lucide.

Arthur H, avec sa voix grave et envoûtante, donnera chair à cette écriture dans un geste de transmission artistique et affective. La création sonore d’Alejandro VanZandt-Escobar accompagnera la lecture dans un dialogue subtil entre mots, musique et silences. La direction artistique est assurée par Hind Meddeb, réalisatrice et journaliste franco-tunisienne, qui, depuis la disparition de son père, œuvre inlassablement à faire vivre son héritage intellectuel et poétique. Elle conçoit cette soirée comme une passerelle entre générations, entre mémoire intime et mémoire collective.

Ce rendez-vous à la Maison de la Poésie n’est pas un simple hommage. C’est une manière sensible et vibrante de réinscrire l’œuvre d’Abdelwahab Meddeb dans notre présent, entre exil et enracinement, spiritualité et critique, Orient rêvé et monde réel.