Le FSN appelle à un rassemblement samedi 14 juin à Tunis

Le Front du salut national a appelé à un rassemblement de solidarité avec les prisonniers politiques samedi 14 juin 2025, à 17h00, devant le Théâtre Municipal de Tunis.

Dans son communiqué le Front regroupant des partis de l’opposition, a précisé que ce rassemblement vise à réclamer la libération immédiate des prisonniers politiques et d’opinion et à mettre fin aux poursuites les visant, estimant que ces derniers sont « victimes d’injustices et de dossiers montés de toutes pièces à des fins politiques ».

Le FSN a par ailleurs réaffirmé son engagement pour la démocratie, la liberté et les droits ainsi que pour la défense de tous les détenus politiques et d’opinion.

Y. N.