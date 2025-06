Rejet des demandes de libération de Bechir Akremi et Habib Ellouz

La justice a rejeté les demandes de libération de l’ancien procureur de la République Bechir Akremi et l’ancien député et dirigeant du parti islamiste Ennahdha Habib Ellouz.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a par ailleurs décidé, ce vendredi 13 juin 2025, de reporter l’examen de l’affaire au 4 juillet.

Dans une déclaration à l’agence Tap, Me Hamadi Zaafrani a précisé que la première audience du procès lié à l’assassinat politique de Chokri Belaïd (6 février 2013) s’est tenue ce matin devant la chambre spécialisée et qu’outre Habib Ellouz et Bechir Akremi, on compte plusieurs autres accusés, dont certains liés à l’organisation terroriste Ansar Chariaa.

Y. N.