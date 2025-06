Rima Hassan annonce le départ d’un nouveau bateau humanitaire pour Gaza

De retour en France, hier, 12 juin 2025, après une détention de quelques jours en Israël, Rima Hassan a reçu un accueil populaire chaleureux lors d’un immense rassemblement propalestinien à la Place de la République, à Paris. La militante franco-palestinienne refuse de baisser les bras. Et annonce que le prochain bateau humanitaire destiné à briser le blocus israélien sur Gaza est bientôt prêt à appareiller.

Le voilier Madleen, intercepté ce mois de juin par l’armée israélienne dans les eaux internationales, n’a pas réussi sa mission, mais la Flottille de la Liberté ne renonce pas. Rima Hassan, eurodéputée et coordinatrice de cette action, insiste : «Nous préparons déjà le prochain départ. Ce blocus inhumain doit cesser, et nous continuerons à porter la voix des Gazaouis.»

Cette opération vise à acheminer une aide vitale — médicaments, nourriture, matériel médical — dans une bande de Gaza toujours plus isolée et en crise humanitaire aiguë. Le blocus, dénoncé par de nombreuses ONG et acteurs internationaux, prive la population civile d’un accès crucial aux ressources de base.

Avec ce nouveau départ imminent, la Flottille de la Liberté compte bien renouveler la pression politique et médiatique sur Israël et la communauté internationale.

Rima Hassan appelle à une mobilisation mondiale plus forte pour garantir le passage sûr de ces convois humanitaires.

Djamal Guettala