Vers un renforcement de la coopération militaire entre la Tunisie et l’Italie 

La coopération entre les armées tunisienne et italienne et la diversification de ses axes d’intervention ont été au cœur de la rencontre, le 12 juin 2025, à Tunis, entre le ministre de la Défense, Khaled Shili, et le général Carmine Masiello, chef d’état-major de l’armée de terre italienne, au siège du ministère.

Selon un communiqué du ministère de la Défense, M. Shili a salué les liens d’amitié historiques et de qualité entre la Tunisie et l’Italie, notamment ces dernières années, réaffirmés lors de la rencontre avec son homologue italien à l’occasion de la clôture de la réunion de la Commission militaire mixte tuniso-italienne.

«Les deux parties partagent une vision commune de la paix dans la région et une volonté commune de relever les défis actuels», poursuit le communiqué.

À cette occasion, M. Shili a exprimé l’espoir de voir cette coopération évoluer vers un partenariat continu et fructueux entre les deux pays amis, notamment dans les domaines de la formation, des exercices conjoints, de la santé militaire, de l’hydrographie et des projets de développement. Le ministre Shili a ensuite souligné l’importance d’assurer la mise en œuvre des programmes de coopération bilatérale, compte tenu des opportunités qu’ils offrent pour renforcer davantage cette coopération, notamment dans le développement des capacités opérationnelles des armées des deux pays dans un climat de confiance et de respect mutuels.

Shili a également salué les efforts de la partie italienne et le soutien apporté à la réalisation et au lancement de projets intégrés dans les zones désertiques, tels que la revitalisation des régions de Rjim Maâtoug et d’El-Modeth (gouvernorat de Kébili), deux exemples réussis de projets de développement intégré.

Grâce au financement italien, ces projets ont transformé la zone, autrefois désertique et aride, en oasis de palmiers et zones habitées offrant une vie digne à leurs habitants.

De son côté, Masiello a exprimé sa profonde appréciation pour le niveau de coopération tuniso-italienne dans le domaine militaire, affirmant la volonté de l’Italie de poursuivre ses efforts pour élargir son champ d’action afin d’améliorer les capacités opérationnelles des institutions militaires des deux pays et de servir les intérêts des deux peuples amis.

Le chef d’état-major de l’armée tunisienne et l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, ont assisté à la réunion.