Edition │ Cinq romans pour dire le Maghreb 

Les Éditions Barzakh continuent d’affirmer leur place comme l’un des piliers de la littérature algérienne contemporaine, en langue française. Pour cet été, la maison d’édition nous offre une sélection de cinq romans puissants, audacieux, souvent subversifs, qui bousculent les formes et les récits habituels.

Djamal Guettala

Ces œuvres ne racontent pas seulement des histoires, elles explorent l’Algérie dans toute sa complexité, entre mémoire, politique, vie quotidienne et aspirations. Une invitation à plonger dans un pays en tension, qui cherche à se comprendre à travers ses contradictions et ses rêves.

‘‘Bientôt les vivants’’ d’Amina Damerdji (Prix Transfuge 2024) ouvre le bal. Nous sommes dans l’Alger des années 1990, au cœur des violences et des incertitudes, à travers le regard de Selma, jeune cavalière passionnée. Son attachement à Sheïtane, un étalon rebelle, et sa relation avec Adel, un palefrenier réservé, dressent le portrait pudique d’une jeunesse qui cherche la lumière malgré les déchirures.

Avec ‘‘Amin. Une fiction algérienne’’, Samir Toumi propose un thriller politique nourri d’introspection, dans lequel un écrivain se voit confier les secrets d’un système qu’il va décortiquer. Un roman coup de poing qui questionne le pouvoir et ses manipulations à l’ère de la modernité.

‘‘Terminus Babel’’, de Mustapha Benfodil, est une fable brûlante sur la censure et l’exil, portée par une écriture foisonnante et une verve jubilatoire. L’écrivain exilé y défend avec passion le droit à la liberté d’expression, un manifeste pour une littérature sans frontières.

Dans ‘‘Taxis’’, Aïmen Laïhem, lauréat du prix Mohammed Dib 2025, prête sa voix à un chauffeur de taxi d’Alger. Chaque course devient une fenêtre sur la ville, ses habitants, ses secrets. Ce premier roman choral, tendre et discret, rend hommage aux invisibles et à une capitale vibrante.

Enfin, ‘‘Le désastre de la maison des notables’’ d’Amira Ghenim, traduit de l’arabe et finaliste du prix Médicis étranger 2024, explore l’histoire politique de la Tunisie, de la colonisation à la révolution. À travers le destin de deux familles patriarcales, ce roman choral donne surtout voix aux femmes qui brisent le silence dans une société encore largement dominée par les hommes.

Ces cinq romans sont autant de fenêtres ouvertes sur une littérature algérienne plurielle, audacieuse et en pleine métamorphose. Ils offrent une lecture exigeante mais accessible, indispensable pour qui veut comprendre les mutations profondes d’un pays toujours en quête de son identité.