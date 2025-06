Israël continue de bomber le torse, fort du soutien aveugle de l’Occident

Après les frappes iraniennes de la nuit du dimanche 15 au lundi 16 juin 2025, le bilan du côté israélien est de 5 morts et 92 blessés, selon les secours locaux. Ce nouveau bilan porte à 18 le nombre total de personnes tuées en Israël depuis les premiers tirs iraniens, vendredi, en riposte à l’attaque massive israélienne contre différentes cibles en Iran. (Ph. Incendie dans les dépôts pétroliers de Shahran, au nord-ouest de Téhéran, suite à des frappes israéliennes).

En Iran, les frappes israéliennes ont fait, en trois jours, au moins 224 morts et plus d’un millier de blessés, selon des chiffres annoncés dimanche le ministère de la santé iranien.

Par ailleurs,l’ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, a fait savoir ce lundi sur son compte X qu’un bâtiment de sa représentation diplomatique à Tel-Aviv avait été légèrement endommagé à la suite des frappes iraniennes sur le pays, survenues pendant la nuit.

Les habitants de Tel Aviv avaient été appelés à plusieurs reprises dans la nuit à se mettre à l’abri à la demande de l’armée.

Malgré l’aggravation des pertes humaines, et le risque d’élargissement du champ de la guerre qu’il livre à l’Iran, Israël continue de bomber le torse. Son ministre de la défense, Israël Katz, a averti lundi, dans un message publié sur ses réseaux sociaux, que les habitants de Téhéran «paieront le prix» des frappes iraniennes sur des civils israéliens, comme si Israël, qui a lancé les hostilités, n’est pas en train de tuer, lui aussi, des civils iraniens, à moins que M. Katz estime que ce qui est permis à Israël ne l’est pas pour ses ennemis.

Fort du soutien inconditionnel et aveugle des pays occidentaux, qui l’aident par les armes sophistiquées et les renseignements utiles, Israël croit bénéficier d’une totale impunité pour poursuivre ses attaques contre ses voisins, même les plus lointains, comme les Iraniens.

En soutenant Israël, leur maléfique créature, véritable nid de guêpes planté au cœur du Moyen-Orient, les pays occidentaux jouent avec le feu. S’ils ne se ravisent pas à temps et ne retrouvent pas la raison, ce feu risque de les atteindre eux aussi. D’une manière ou d’une autre. Qui sème le vent récolte la tempête !

I. B.