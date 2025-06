Guerre israélo-iranienne │ Tous les chemins ne mèneront pas à Tel Aviv

Il est nécessaire de le rappeler ! C’est l’impasse sur le dossier palestinien imposée depuis des décennies par l’Etat sioniste soutenu par le bailleur de fonds et d’armes américain, ainsi que la résignation des Etats arabes à la normalisation avec leurs ennemis, qui ont conduit à la guerre actuelle, entre Israël et l’Iran, et qui a débuté à Gaza, il y a près de deux années. Les ondes de choc se ressentent désormais au Pakistan, seul pays musulman à disposer de la bombe nucléaire, et au-delà, jusqu’en mer de Chine.

Dr Mounir Hanablia *

Mollahs ou pas, il n’était pas acceptable pour l’Iran d’assister les bras croisés à sa marginalisation et à la mise hors service d’un détroit d’Ormuz court-circuité dans une péninsule arabique dont tous les chemins depuis la mer d’Oman et Aden mèneraient à Haifa. Aucun Iranien n’aurait pu accepter ce degré d’impérialisme.

Les médias occidentaux soulignent l’unanimité de l’opinion publique au sein de l’entité sioniste sur la nécessité de priver l’Iran de l’arme nucléaire. C’est oublier la non moins implacable unanimité de l’opinion iranienne relative à son acquisition, non seulement en tant que symbole de souveraineté, mais comme moyen suprême de sauvegarder son indépendance et son intégrité territoriale.

Les effets de la politique occidentale

Les Iraniens avaient vu leur pays occupé par les Anglais au Sud et les Soviétiques au Nord en 1941, sans qu’ils n’eussent pu réagir. Au sortir de neuf années de guerre contre l’Irak de Saddam Hussein soutenu par l’Occident, les Iraniens ont pu constater les effets de la politique occidentale dans ce pays à partir de 1991, puis en 2003.

L’Iran perdra la guerre, c’est inévitable. Et on ignore à quel degré de destruction il aura été soumis à la fin du conflit. Sa seule chance est d’infliger à Israël des pertes telles que l’allié américain pour le neutraliser n’aurait d’autre choix que de l’intégrer dans son dispositif en tant qu’allié de plein droit et d’en assurer la reconstruction ainsi qu’il l’avait fait pour le Japon et l’Allemagne. Cela suppose évidemment de cibler le réacteur nucléaire de Dimona, entraînant une catastrophe mondiale de grande ampleur.

Ainsi le discours sioniste actuel sur la nécessité de renverser le régime des Mollahs n’est qu’un tissu de propagande. Les Israéliens savent parfaitement que la fin de leurs ennuis ne se situerait pas dans la chute du régime clérical chiite mais dans le démembrement du pays, à l’instar de ce qui avait été fait en Irak et de ce qui vient de l’être en Syrie. Et c’est quand même un peu fort qu’un génocidaire patenté comme Benjamin Netanyahu, recherché par la Cour internationale de justice (CIJ) en tant que criminel de guerre, se pose désormais en défenseur du peuple et des femmes iraniens, au point de les appeler à se soulever pour leur liberté.

La variable pakistanaise

Mais le premier ministre sioniste, qui vient de se signaler en glissant une imprécation talmudiste dans les failles du mur de lamentations, invoquant comme prétexte à la destruction du potentiel nucléaire iranien la sécurité du peuple juif, a inévitablement éveillé l’inquiétude de la puissance nucléaire pakistanaise.

On s’en souvient, il y a deux semaines environ, l’Inde avait attaqué son voisin, et avait de toute évidence subi une déculottée obligeant le président américain Trump à intervenir pour mettre fin au conflit. Comment situer cette attaque indienne par rapport à la guerre actuelle? Sans doute par la volonté d’empêcher le Pakistan de réagir en apportant son soutien à son voisin iranien.

Le Pakistan est et a toujours été un allié de l’Occident, même après la guerre d’Afghanistan où il n’a pas manqué de jouer son va-tout. Et l’exécution de Ben Laden sur son territoire a démontré toute l’ambiguïté des relations qu’il entretient avec l’Amérique. Soucieux de ne pas placer tous les œufs dans le même panier, il est désormais un débouché important de l’économie chinoise sur la mer d’Oman, permettant à son puissant voisin de contourner le détroit de Malacca.

Il est donc douteux que les Pakistanais assistent les bras croisés à une tentative de dénucléariser leur pays, au nom de la sécurité de l’entité sioniste qui joue à plein la carte de l’Inde. Or la doctrine israélienne est d’empêcher tout pays musulman de maîtriser le nucléaire, même civil, prélude à son utilisation éventuelle à des fins militaires.

Et les oubliés de Gaza ?

Que feront donc les Pakistanais dans le conflit actuel? Difficile de le prévoir. Néanmoins, ce à quoi nous assistons actuellement est la tentative israélienne d’assurer sa mainmise sur le Moyen-Orient au moment même où les Ukrainiens bombardent en profondeur le dispositif militaire russe. Cette tentative de dominer le Moyen-Orient a pourtant déjà échoué puisqu’elle a démontré que si l’Amérique était d’accord pour dénucléariser l’Iran, elle ne l’était pas autant pour voir sa prédominance dans la région être remise en question, même au bénéfice de son exécuteur des basses œuvres. Autrement elle aurait mené elle-même la guerre.

En attendant, tout le monde a oublié que le génocide à Gaza se poursuit, et, retour à la case départ, que tant que la question palestinienne n’aura pas être été réglée, la paix demeurera illusoire. Et ce ne sont pas les imprécations issues du Talmud ou d’ailleurs qui y changeront quoique ce soit.

* Médecin de libre pratique.