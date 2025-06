Israël durement touché par des missiles iraniens

En ce jeudi 19 juin 2025, septième journée de conflit israélo-iranien, des tirs de missiles iraniens ont fait «plusieurs impacts» en Israël. L’hôpital Soroka de Beersheva (photo), le plus grand dans le sud de l’Etat hébreu, où sont notamment soignés nombre de soldats israéliens blessés dans la bande de Gaza, a annoncé avoir été touché par une frappe, ayant provoqué de violentes explosions à Tel-Aviv et Jérusalem et les plus importantes pertes israéliennes depuis le début du conflit.

Des millions d’Israéliens à travers le pays se sont réfugiés dans les abris alors que les sirènes continuent de retentir suite aux tirs de missiles depuis l’Iran.

Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, a annoncé qu’au moins 47 personnes avaient été blessées dans les tirs de missiles iraniens, dont trois dans un état grave.

L’armée israélienne poursuit, quant à elle, son offensive après avoir acquis la maîtrise de l’espace aérien iranien, annonçant une nouvelle «série de frappes sur Téhéran et d’autres secteurs de l’Iran», continuant à provoquer de graves destructions dans les infrastructures militaires et civiles du pays, et des dizaines de morts parmi la population.

Les énormes dégâts provoqués par les tirs de missiles iraniens risquent de constituer un tournant dans la guerre pour les deux belligérants, et pour leurs alliés respectifs. L’escalade semble inévitable.

Ce subit regain de violence intervient au lendemain des menaces du président Donald Trump d’associer directement les Etats-Unis à la guerre que mène l’Occident, via Israël, à l’Iran en vue d’en finir une fois pour toute avec son projet nucléaire et de faire tomber le régime en place à Téhéran. Il intervient aussi au lendemain du discours du Guide de la révolution Ali Khamenei de riposter durement aux attaques israéliennes.

