Ahmed Souab écrit de prison : «Ma santé est bonne, mon moral ne l’est pas moins»

Dans un message envoyé de la prison de Mornaguia où il est incarcéré pour une affaire «terroriste», l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab donne des nouvelles rassurantes sur sa santé et son moral. Sans rien perdre de sa verve, de son ironie et de son humour habituels.

Dans le message en date du vendredi 20 juin 2025, diffusé ce dimanche par son frère Mongi sur sa page Facebook, Me Ahmed Souab écrit en arabe : «Demain, ce sera le soixantième jour de ma détention. Je suis convaincu, et ma conviction est de plus en plus forte chaque jour, que nous sommes libres dans nos prisons et que ce sont eux les prisonniers dans leurs palais».

Il ajoute, en français, à l’attention de sa famille et de ses amis : «J’écris, je m’informe, je fais ma marche quotidienne, je prends mes médicaments, ma santé est bonne, mon moral ne l’est pas moins, je dors bien, parfois comme un bébé, je fais beaucoup d’activités physiques, surtout les séries de pompes.»

Bref, et sans ironie aucune, la prison ne semble pas avoir émoussé le sens de l’humour de Me Souab. Elle a peut-être même aiguisé son ironie, la seule arme qui lui reste pour résister à l’adversité.

I. B.