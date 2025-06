La Tunisie condamne les attaques israélo-américaines contre l’Iran

La Tunisie a réitéré sa condamnation claire et explicite des attaques sionistes flagrantes contre la République islamique d’Iran, ainsi que du bombardement ultérieur de ses installations nucléaires par les États-Unis d’Amérique, et a appelé à l’arrêt immédiat de cette agression.

Selon un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, dimanche 22 juin 2025, la légitimité internationale ne permet ni ne justifie cette agression, sous aucun prétexte. «Soit il existe une légitimité, malgré ses défauts, qui s’applique à tous, soit il y a une absence totale de légitimité, voire un mépris délibéré de ses principes et de ses règles», souligne le communiqué.

La Tunisie a également réaffirmé que cette agression brutale ne doit pas occulter les nombreux autres crimes commis et toujours en cours dans de nombreuses régions du monde, au premier rang desquels la guerre d’extermination contre le peuple palestinien. L’attention est portée sur cette agression [contre l’Iran], et un nombre important de médias dissimulent délibérément les crimes de l’ennemi sioniste contre le peuple palestinien dans le but de briser sa volonté de libération totale, ajoute le communiqué.

C’est une volonté qui ne sera jamais brisée ni affaiblie jusqu’à ce que le peuple palestinien retrouve tous ses droits légitimes et établisse son État indépendant avec une pleine souveraineté sur toute la Palestine, avec Jérusalem comme capitale, lit-on encore.

La Tunisie a également réitéré son affirmation selon laquelle la légitimité créée par la Seconde Guerre mondiale s’effondre et l’avenir appartient aux peuples libres qui placent au premier plan les véritables moteurs de l’humanité sur la base des valeurs qu’ils partagent, et sur le plein droit à l’égalité effective et à l’autodétermination, et qui mettent fin une fois pour toutes à la discrimination fondée sur l’existence d’États dont les peuples sont et sont encore considérés comme civilisés, indique le communiqué.

Alors que d’autres peuples sont considérés comme barbares et inférieurs, et plus encore, leurs composantes ne font pas partie de la race humaine, en plus du colonialisme, des guerres civiles et de l’accaparement de leurs biens et de leurs richesses.

I. B.