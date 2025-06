France │ Hommage posthume à Said Bouziri et Tarek Belhiba

Le Centre pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) va rendre un hommage posthume à deux militants de l’immigration tunisienne en France, Saïd Bouziri et Tarek Ben Hiba, décédés successivement le 23 juin 2009 et le 26 juin 2022.

Le CRLDHT les camarades et amis des deux défunts militants à de rassembler, le mardi 1er juillet 2025, à 18 heures 30, square Saïd-Bouziri, 75018 Paris (en face de l’église Saint-Bernard), en leur mémoire.

«Nous voulons, cette année, leur rendre hommage et rappeler le rôle qu’ils ont joué aussi bien dans le mouvement associatif de l’immigration, en tant que défenseurs des droits humains en France comme en Tunisie, mais également dans leur engagement en soutien au peuple palestinien», note l’organisation dans un communiqué.

Membre fondateur du Mouvement des travailleurs arabes (MTA) en 1972, Saïd Bouziri a commencé son engagement militant avec la constitution, en 1969-1970, des «Comités Palestine» et n’a jamais cessé de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien. Membre fondateur des revues Sans-frontières et Baraka, président de l’association Génériques, animateur du troisième collectif des sans-papiers, membre de la LDH…, Saïd, a été un pilier de la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR), qu’il présida durant de longues années.

Membre fondateur du CRLDHT, militant politique et syndical, Tarek Ben Hiba a également marqué son engagement en soutien du peuple palestinien, avec d’autres militants tunisiens, dans les camps de Beyrouth dès 1975.

«A nos deux amis, nous voulons rendre hommage cette année dans un contexte particulièrement grave tant en France et en Tunisie que dans le monde et, notamment, avec la guerre génocidaire et d’extermination menée par Israël contre le peuple palestinien à Gaza et dans les territoires palestiniens occupés avec la complicité flagrante des puissances occidentales», lit-on dans le même communiqué.

Le rassemblement sera suivi d’un pot de l’amitié dans les locaux de l’Association des travailleurs maghrébins en France (ATMF), 2, rue Affre, 75018 Paris.