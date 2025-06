Message d’Abir Moussi depuis sa cellule de la prison de Bulla Regia

Suite à son transfert vers la prison de Bulla Regia à Jendouba, la présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi a adressé, ce mardi 24 juin 2025, un message à l’opinion publique.

Dans sa lettre, Abir Moussi livre un récit alarmant de son transfert et dénonce des pratiques arbitraires et des conditions de détention inhumaines en affirmant que son transfert a été soudain et sans autre explication ni justification légale.

« Contrairement à mon transfert arbitraire du centre de la Manouba, aucun document ne m’a été présenté cette fois-ci », a-t-elle encore déploré, en ajoutant qu’elle s’est retrouvée dans une cellule vétuste et surpeuplée.

La présidente du PDL considère que cela représente une volonté de la mettre en danger. « Je ne me sens pas en sécurité dans ce lieu … Je vous tiendrai au courant…», a-t-elle encore écrit, réaffirmant toutefois sa volonté à poursuivre son engagement pour les causes justes.

Et d’ajouter « Ne vous inquiétez pas… Je suis une fille du peuple… Je considère cette étape comme une occasion de découvrir, de près, la réalité amère du système carcéral. »

Abir Moussi a aussi demandé à son comité de défense à agir pour garantir sa sécurité et ses droits fondamentaux et s’est enfin adressé aux partisans du PDL pour les remercier pour leur soutien.

Y. N.