En Tunisie, les femmes représentent le tiers du corps diplomatique

Selon le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, qui parlait à l’occasion du séminaire consacré au thème «Femmes tunisiennes et diplomatie : parcours et réalisations, expériences et perspectives», le 24 juin 2025, au siège de l’Académie diplomatique internationale de Tunis, les femmes constituent désormais environ un tiers du corps diplomatique de la Tunisie, soit plus exactement 36%.

M. Nafti a insisté sur le rôle fondamental des femmes dans la construction d’un État moderne depuis l’indépendance, dans tous les secteurs, soulignant l’importance de réaffirmer le principe d’égalité des chances au sein de son département.

Ce fait, a-t-il ajouté, les positionne comme un pilier essentiel du développement de l’action diplomatique et de la consolidation de la paix et de la sécurité à l’échelle mondiale.

Florence Bastian, représentante du Bureau des Nations Unies pour la femme en Tunisie et en Libye, a reconnu, de son côté, la place importante occupée par les femmes diplomates au sein des organisations internationales. Elle a exprimé l’espoir d’une implication toujours plus grande des femmes dans les instances décisionnelles. L’histoire de la diplomatie tunisienne compte des pionnières telles que Faika Farouk, première femme à occuper un poste diplomatique dans l’histoire moderne du pays.

Nommée attachée d’ambassade au ministère des Affaires étrangères en 1957, Mme Farouk a ensuite occupé des postes de grand prestige, devenant ambassadrice de Tunisie dans plusieurs pays, dont le Sénégal et le Royaume-Uni.

Avec 11 femmes aujourd’hui à la tête de missions diplomatiques à l’étranger, la Tunisie poursuit son cheminement vers une représentation plus équilibrée des genres au sein de ses institutions internationales. La parité reste cependant un objectif encore lointain.

Deux panels de discussion ont été organisés lors du séminaire, portant respectivement sur le rôle des Tunisiennes dans la diplomatie et sur les expériences d’autres pays dans le soutien à la présence des femmes dans la diplomatie bilatérale et multilatérale.

En marge de l’événement, une exposition documentaire a été consacrée à l’histoire de la participation des Tunisiennes à la diplomatie, mettant en lumière les activités des ambassadrices et consuls en poste à l’étranger, ainsi que le rôle actuel des diplomates tunisiennes et les perspectives pour leur autonomisation accrue dans ce domaine stratégique.

Une courte vidéo a également été projetée, retraçant les parcours de diplomates tunisiennes et leurs contributions à la défense des intérêts de la Tunisie et à la promotion de sa souveraineté.

