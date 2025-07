Auto | La première Fiat 500e livrée en Tunisie

Italcar, distributeur officiel de Fiat en Tunisie, a récemment livré la première Nouvelle 500e au showroom des Berges du Lac à Tunis, en présence de représentants de la marque et du premier acheteur, marquant ainsi l’entrée officielle du modèle sur le marché local. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’électrification engagée par le pays et le constructeur italien, visant à réduire les émissions et à promouvoir l’achat de véhicules «zéro échappement».

La citadine, icône du design italien, a été livrée lors d’une cérémonie, organisée le 1er juillet 2025, au cours de laquelle la direction d’Italcar a réaffirmé son engagement à démocratiser la voiture électrique à travers un réseau de 20 agences en Tunisie. Cette livraison fait suite à d’autres livraisons de l’entreprise, comme les 233 unités médicales Fiat livrées au ministère de la Santé le mois dernier.

Produite à Mirafiori, la version 500e 42 kWh est équipée d’un moteur de 117 ch et garantit jusqu’à 320 km d’autonomie WLTP, avec une charge rapide de 85 kW permettant de parcourir 50 km en cinq minutes. Outre la conduite assistée de niveau 2, elle est équipée du système d’infodivertissement Uconnect 10″ avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

La Tunisie a mis en place un dispositif incitatif pour 2024, réduisant la TVA sur les véhicules électriques de 19% à 7% et réduisant de moitié les taxes d’immatriculation et de circulation.

En février, l’Agence nationale de l’énergie (ANME) a confirmé une stratégie prévoyant 5 000 véhicules électriques et 60 bornes de recharge publiques d’ici 2026.

Malgré ces mesures, les ventes de véhicules électriques progressent lentement : au premier trimestre 2025, le marché des véhicules électriques n’a progressé que de 1,9%, soit le plus bas taux d’Afrique du Nord.

Contrer la concurrence des marques chinoises

Le groupe Stellantis, via Italcar, souhaite exploiter la notoriété de la marque Fiat pour concurrencer les marques chinoises déjà présentes en Méditerranée et qui gagnent des parts de marché en Tunisie aux dépens de leurs homologues européennes, japonaises et sud-coréennes.

L’arrivée de la 500e est présentée comme une «étape symbolique vers une mobilité plus verte», un concept repris dans plusieurs publications spécialisées tunisiennes et internationales.

Selon le dossier de presse de Stellantis, la gamme 500e 2025 comprend des versions spéciales (Red, Inspired by Beauty/Los Angeles, Giorgio Armani) qui pourraient être progressivement introduites également sur le marché du Maghreb.

Avec la première livraison de la 500e, Fiat ouvre la voie à l’électrification du segment A en Tunisie, un marché de niche qui devrait croître grâce aux incitations fiscales et au développement du réseau de recharge.

Pour Italcar, cet événement constitue un test de marché : à court terme, l’objectif est de capitaliser sur l’image emblématique du véhicule et d’élargir sa clientèle nationale ; à moyen terme, l’accent sera mis sur le soutien aux infrastructures et la sensibilisation des consommateurs aux avantages économiques et environnementaux de la propulsion électrique.