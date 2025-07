Prix Mare Nostrum 2025 │ La Méditerranée en questions

De l’ombre de Gaza à la lumière mystique d’Abd el-Kader, du camp de Yarmouk aux cuisines de l’intime, les essais retenus pour le Prix Mare Nostrum 2025 invitent à une plongée dans les tourments et les trésors du monde méditerranéen. Sept ouvrages, sept regards sur une mer traversée par les conflits, les croyances, les migrations et les rêves.

Djamal Guettala

Créé à Perpignan en 2020, ce prix distingue chaque année des livres qui dialoguent avec la Méditerranée — par leur sujet, leur imaginaire, ou leur engagement.

L’édition 2025 côté essais frappe par la diversité des approches et la puissance des récits : de l’investigation historique à la mémoire intime, du politique au spirituel, ces titres interrogent les héritages et les fractures d’un espace commun.

‘‘Abd el-Kader ou la quête de lumière’’ de Karima Berger

Une figure revisitée avec tendresse et profondeur : celle de l’émir Abd el-Kader, entre guerre et sagesse, mysticisme et humanisme. Karima Berger lui rend un hommage subtil, en explorant les chemins spirituels qui ont guidé son combat.

‘‘Gaza, une guerre coloniale’’ : ouvrage collectif dirigé par Véronique Bontemps et Stéphanie Latte Abdallah

Un ouvrage sans concession, qui analyse la situation à Gaza à l’aune d’un siècle de colonialisme. Les auteurs déconstruisent les discours dominants et analysent les mécanismes de dépossession. Une lecture essentielle pour penser autrement l’actualité.

‘‘Sénac et son diable’’ de Hamid Grine

Jean Sénac, poète algérien singulier assassiné en 1973, refait surface à travers cette enquête littéraire. Hamid Grine interroge les silences qui entourent sa mort et les lignes de fracture d’une Algérie post-indépendance. Entre mémoire personnelle et investigation, un essai à vif.

‘‘Gênes, la matrice du capitalisme’’ de Fabien Lévy

L’histoire économique de la Méditerranée revisitée par le prisme de Gênes, creuset discret mais décisif du capitalisme moderne. Fabien Lévy y mêle érudition et clarté, des ports marchands aux places financières.

‘‘Les Chrétiens d’Orient et la France’’ de Carine Marret

Une fresque dense sur les liens séculaires entre la France et les Églises d’Orient. Entre diplomatie, abandon et mémoire blessée, Carine Marret retrace une histoire où se croisent les promesses non tenues et les fidélités oubliées.

‘‘Le camp de Yarmouk (1956-2019)’’ de Valentina Napolitano

Le camp de Yarmouk, en Syrie, fut longtemps une capitale invisible de la diaspora palestinienne. Valentina Napolitano raconte son ascension, ses espoirs, puis sa destruction. Un récit à hauteur d’hommes et de femmes, à la fois historique et intime.

‘‘La Méditerranée intime’’ de William Navarrete & Pierre Bignami

Un voyage sensible, loin des cartes politiques. Par fragments, images, saveurs et souvenirs, les deux auteurs composent une Méditerranée des gestes et des voix, de la cuisine et de la famille. Une ode à la mémoire populaire.

*

La sélection 2025 du Prix Mare Nostrum révèle, en creux, une Méditerranée en quête de sens. Les douleurs ne s’effacent pas, mais elles s’écrivent, s’analysent, se racontent. Ces essais, chacun à sa manière, nous rappellent que penser la Méditerranée, c’est aussi habiter ses silences.