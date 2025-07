Tunisie | Les déboires judiciaires du clan Trabelsi se poursuivent

Les Trabelsi, clan de Leila, la veuve de l’ancien président Zine El-Abidine Ben Ali, décédé le 19 septembre 2019 à Djeddah, en Arabie saoudite, où il s’est enfoui après la révolution du 14 janvier 2011, continuent de faire parler d’eux et de payer pour les malversations financières et autres qu’ils ont commis du temps où ils imposaient leur loi en Tunisie.

C’est le cas notamment des deux figures les plus emblématiques de ce clan, qui sont Imed Trabelsi, incarcéré depuis 2011, poursuivi dans plusieurs affaires, condamné à de lourdes peines de prison, et qui risque de passer le restant de sa vie sous les verrous, et Belhassen Trabelsi, poursuivi dans plusieurs affaires et condamné à de lourdes peines de prison lui aussi, mais il est en fuite depuis quatorze ans et traqué par la justice tunisienne.

Ces deux-là viennent d’être condamnés par la chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière auprès du tribunal de première instance de Tunis à trois ans de prison, peine assortie d’une exécution immédiate pour Belhassen, toujours en fuite.

Selon les éléments du dossier, les deux éléments les plus corrompu des Trabelsi étaient poursuivis pour des faits à caractère financier liés à l’octroi d’un prêt par une banque publique, dans de conditions peu orthodoxes.

Par ailleurs, les poursuites ont été classées dans cette même affaire à l’encontre de l’ancien président, décédé, et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

I.B.