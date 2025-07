Une chercheuse dédramatise | L’échouage des dauphins est un phénomène naturel  

Selon Samira Najjar, chercheuse à l’Institut national des sciences et technologies de la mer (INSTM), l’échouage d’un dauphin sur la plage de Hammam-Lif, dans la banlieue sud de Tunis, est un phénomène courant et qui se produit tout au long de l’année, avec une légère hausse liée aux courants marins et aux activités de pêche, et non exclusivement à la hausse des températures en mer. (Photo INSTM: Dauphin échoué dans un plage du golfe de Hammamet en mars 2021).

Plus de 20 cas de ce type sont recensés chaque année, a rappelé Mme Najjar, qui intervenait ce lundi 7 juillet 2025 ans l’émission ‘‘Ahla Sbeh’’ sur Mosaïque, en précisant que le dauphin échoué le week-end dernier appartient à l’espèce Tursiops truncatus, communément appelée grand dauphin ou dauphin à nez en bouteille — l’une des espèces les plus répandues sur les côtes tunisiennes.

Des échantillons sont généralement prélevés par les services compétents afin de déterminer les causes exactes de la mort, bien qu’il soit rarement possible d’en avoir la certitude absolue, a encore indiqué Mme Najjar, en précisant que le décès des dauphins est souvent dû à des parasites, au bruit sous-marin généré par le trafic maritime intense — perturbant leur orientation — ou encore à leur vieillissement naturel.

La chercheuse a appelé à ne pas dramatiser la situation, assurant que les autorités suivent le dossier de près et lui accordent l’attention requise.