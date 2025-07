Tunsie | Suisse : Accompagnement des entreprises tunisiennes vers la durabilité

Le Directeur de la Coopération suisse en Tunisie Fabrizio Poretti a assisté hier au Centre sectoriel de formation en électronique de Denden CSFE à la cérémonie de remise des Certificats pour les participants au cycle de formation de spécialisation en « comptabilité carbone » organisé par le Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir PAMPAT Tunisie (mis en œuvre par ONUDI Tunisie) en collaboration avec le programme Takween-Formation professionnelle (mis en œuvre par Swisscontact), tous deux soutenus par la Suisse.

La Cheffe de cabinet du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle Jihène Gaza ainsi que le président de l’UAF/FEDELEC/UTICA Tunisie Mourad Slaoui ont également pris part à la cérémonie.

15 entreprises (filières figue de barbarie, tomates séchées et dérivés de dattes) appuyées par PAMPAT ont pris part à ce cycle de formation de 60h dont l’objectif est de comprendre le contexte et les enjeux de la comptabilité carbone, maîtriser les fondamentaux méthodologiques et leur permettre d’être autonome dans la réalisation de leur comptabilité carbone.

Ce cycle de formation s’est déroulé au niveau de la plateforme de formation de spécialisation en comptabilité carbone mise en place par TAKWEEN sous l’égide du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle au sein du Centre Sectoriel de Formation en Electronique de Denden dans le cadre d’un partenariat entre l’Unité d’Appui à la Formation (UAF/UTICA), l’Agence Tunisienne de la formation professionnelle et l’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME).

Communiqué