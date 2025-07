Tunisie | Découverte d’un ingénieux système de gestion de l’eau à Thuburbo Maius

Un ingénieux système de gestion de l’eau a été découvert dans l’ancienne cité romaine de Thuburbo Maius, au nord de la Tunisie, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Tunis, par une mission archéologique italo-tunisienne impliquant l’Université de Bologne, l’Institut national du patrimoine (INP) et l’Université de la Manouba, en Tunisie.

Le Département d’histoire, des cultures et des civilisations de l’Université de Bologne rapporte que la découverte a été faite dans la Maison de Nicentius, l’une des résidences les plus importantes et jusqu’à présent les moins étudiées de l’ancienne cité romaine.

Le projet, intitulé «Thuburbo Maius, ville et territoire», est soutenu par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et Alma Scavi, indique le site web dudit Département. «Des étudiants italiens et tunisiens collaborent, aux côtés de chercheurs et de techniciens, à la documentation, à l’étude et au relevé de cette vaste zone archéologique. Nichée dans l’une des régions les plus fertiles du nord de la Tunisie, la cité antique de Thuburbo Maius s’étendait sur environ 40 hectares et présente encore aujourd’hui les vestiges bien préservés d’un tissu urbain remarquable, comprenant un vaste réseau de citernes, de puits et de canaux», précise le communiqué.

«Thuburbo Maius a connu son apogée entre le IIe et le IIIe siècle. La ville occupait en effet une position stratégique qui en faisait un carrefour très important pour les routes commerciales de la région», explique Antonella Coralini, professeure à l’Université de Bologne, qui coordonne la mission archéologique avec ses collègues Hamden Ben Romdhane et Lamia Ben Abid.

Les premières fouilles archéologiques remontent au début du XXe siècle et se sont poursuivies dans les années 1970 et 1990. Cependant, de nombreuses zones restent à découvrir et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier les découvertes réalisées à ce jour. C’est précisément grâce au réexamen de fouilles plus anciennes que le système de gestion des eaux de la Maison de Nicentius a été mis au jour.

«La gestion de l’eau jouait un rôle central à Thuburbo Maius, comme en témoigne le dense réseau de canaux et de bains publics, avec citernes, puits et grands complexes thermaux», ajoute le professeur Coralini. Et d’ajouter : «Tous ces éléments témoignent des capacités technologiques avancées des Romains de l’Antiquité, qui avaient probablement déjà connu les mêmes problèmes de pénurie d’eau que ceux que nous connaissons encore aujourd’hui dans cette région.»

Au cours de la même campagne de fouilles, l’équipe italo-tunisienne a également exploré et étudié des parties du site situées hors des portes de la ville.

Cet engagement continu en faveur de la conservation et de la mise en valeur de ce vaste et extraordinaire patrimoine reprendra cet automne avec une nouvelle campagne de fouilles, axée une fois de plus sur le cycle de l’eau et la végétation urbaine.

D’après Ansamed.