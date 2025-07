 Tunisie | Des températures 7 à 11 degrés au-dessus des valeurs saisonnières

Le mercure continuera encore à grimper dans la plupart des régions tunisiennes, ce lundi 21 juillet 2025, avec des températures dépassant de 7 à 11 degrés les valeurs moyennes de la saison, alerte l’Institut national de la météorologie (INM). Les températures seront comprises généralement entre 40 et 46 degrés C, avec apparition de sirocco. Elles atteindront localement 48 degrés C à Kairouan et dans les régions ouest du Sahel.

Le mercure devrait baisser demain, mardi, dans tout le pays, à l’exception de la région du Sud-ouest où les températures demeureront élevées. Les maximales seront enregistrées à Tozeur (47°C), Kébili (45°C), Gafsa (44°C) et Sidi Bouzid (44°C).

Le mercure devrait remonter de nouveau à partir de mercredi 23 juillet, et ce jusqu’au vendredi 25 juillet avec des températures dépassant de 6 à 10 degrés les valeurs moyennes. Les températures dépasseront 40 degrés dans plusieurs régions notamment à Tozeur (46°C), Jendouba (46°C), Béja (46°C), Kébili (45°C), Kairouan (45°C), Gafsa (44°C), Siliana (44°C), Sidi Bouzid (44°C) et la Manouba (44°C).

A partir de la soirée du vendredi 23 juillet, les températures devrait retrouver des valeurs normales.

I. B.