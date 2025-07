Sébastien Delogu ravi d’être en Tunisie

En vacances en Tunisie, Sébastien Delogu député français de gauche qui est notamment engagé pour la cause palestinienne a remercié les Tunisiens pour leurs messages de bienvenue et de bienveillance.

Le Marseillais, syndicaliste et militant de gauche élu député de la septième circonscription des Bouches-du-Rhône en 2022 sous la bannière de La France insoumise puis réélu en 2024, a choisi la Tunisie pour y passer quelques jours de vacances.

Connu pour sa lutte en faveur des droits humains, et son engagement contre l’islamophobie et en faveur de la cause palestinienne, Sébastien Delogu s’est fait davantage connaître le 28 mai 2024, après avoir brandi un drapeau de la Palestine, lors d’une séance plénière. Suite à quoi, il a été exclu pour 15 jours de l’Assemblée et a été privé de la moitié de son indemnité parlementaire pour deux mois, sanction la plus sévère..

Ce mercredi 23 juillet, il a publié sa photo à Tunis, puis d’autres de la ville de Mahdia, où il va profiter du beau temps et de la mer. Le député a par ailleurs exprimé sa gratitudes aux Tunisiens pour leurs messages, sachant que sur la toile, sa photo à Tunis est partagée à volonté en rappelant sa bravoure et son soutien pour le peuple palestinien.

Y. N.