Des chorégraphes italiens animent des ateliers à Tunis

La première édition du Festival Impronte di Danza au Maghreb s’est tenue du 14 au 19 juillet 2025 à Tunis : une semaine dédiée à l’étude et à l’exploration de la danse classique et contemporaine, avec une importante contribution italienne.

Près de quatre-vingt-dix danseurs venus d’Algérie, du Congo et de toutes les régions de Tunisie ont participé aux ateliers, confirmant la forte demande de formations spécialisées en danse, rare dans cette partie du monde arabe, indique l’Oplas/Centro Regionale della Danza Umbria.

La même source ajoute dans un communiqué que les participants étaient répartis en trois niveaux différents, en fonction de leur âge et de leurs compétences techniques.

Durant la semaine d’études, des cours quotidiens de danse classique (avec les professeurs Piero Martelletta, Luca Bruni et Mario Ferrari), de danse contemporaine (avec les chorégraphes Paola Sorressa et Luana Rossetti) et de composition chorégraphique (toujours avec Bruni, Ferrari, Rossetti et Sorressa) ont été proposés dans les salles de l’Opéra de Tunis, qui a accueilli la manifestation.

À la fin du programme d’études, une représentation de l’œuvre achevée a été présentée au Théâtre des Régions, enrichie par les prestations des deux compagnies italiennes organisatrices du programme : Oplas/Centro Regionale della Danza Umbria et Mandala Dance Company.

«Cet excellent résultat suscite une réflexion approfondie sur le rôle éducatif primordial que l’Italie peut jouer dans ces régions géographiquement proches, contribuant ainsi à une émancipation socioculturelle qui commence incontestablement par la base, pour tous et sans distinction d’origine sociale, offrant aux jeunes de nouvelles ambitions et de nouvelles perspectives de carrière et, plus important encore, de nouveaux moyens d’exprimer leur ambition artistique», a souligné Oplas.

Le projet Impronte di Danza est né à Pérouse au début des années 2000 dans le but de promouvoir la danse à travers des spectacles et des ateliers. Après des années d’activité continue en Italie, ce format a fait son apparition en Afrique.

I. B. (avec Ansamed).