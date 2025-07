Tunisie | « La Dame de Kerkoine » au Festival international de Hammamet

Le Centre culturel international de Hammamet accueillera dans la soirée du lundi 28 juillet 2025 la création théâtrale « La Dame de Kerkoine ».

« La Dame de Kerkoine », une immersion garantie pour les passionnés d’histoire, mise en scène par Wajdi Gaidi et Houssem Sahli qui fait référence au site archéologique exceptionnel de kerkouane, situé au Cap Bon.

La « Dame » de Kerkouane, incarne l’une des pièces maîtresses et uniques de ce même lieu.

La trame de la pièce se situe vers l’an 256 av. J.-C, pendant la première guerre romano-carthaginoise et plus précisément au moment de l’assaut destructeur de l’armée romaine sous le commandement des consuls Lucius Manlius Vulso Longus et Marcus Atilius Regulus.

Une période exceptionnelle reconstituée notamment à travers des costumes punico-phéniciens, réalisés à partir de données iconographiques et plus encore par l’utilisation de la langue phénicienne.

Communiqué