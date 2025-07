Forum Investment Africa les 26 et 27 septembre 2025 à Tunis

Tunis accueille un forum sur les investissements et la croissance durables en Méditerranée visant à attirer des capitaux stratégiques en Afrique, en promouvant la transition énergétique, les infrastructures et les partenariats public-privé.

Le forum «Investment Africa», organisé par Confimprese Italia, Confimprese Tunisie et le centre d’affaires Delta Center, se tiendra les 26 et 27 septembre 2025, dans le but de renforcer les liens économiques entre la Méditerranée et l’Afrique.

L’événement réunira des gouvernements, des institutions financières, des entreprises et des organisations internationales, avec un accent particulier sur les capitaux axés sur le développement durable, les projets d’infrastructures et les énergies renouvelables.

«Investment Africa», qui en est à sa première édition, intervient à un moment où l’Afrique enregistre des taux de retour sur investissement privé parmi les plus élevés au monde et une accélération tangible dans les secteurs des télécommunications, des infrastructures, de l’énergie et des services.

L’événement vise à mobiliser des capitaux privés et institutionnels pour des projets stratégiques, en synergie avec la Zleca et les initiatives de développement vert dans le cadre de la transition écologique. Il vise également à promouvoir les partenariats public-privé, en s’appuyant sur l’expérience d’initiatives comme FSD Africa, qui, avec un taux d’efficacité de 12 pour 1, a catalysé les investissements dans les infrastructures et le climat. Il vise également à mettre en relation les opérateurs économiques, les banques de développement et les startups africaines, en sélectionnant des propositions à fort impact social, tant dans les énergies renouvelables que dans les infrastructures d’accès à l’eau et de résilience climatique.

Une attention particulière sera accordée aux projets de transition écologique et d’adaptation au changement climatique, conformément aux recommandations du Centre mondial pour l’adaptation.

«Investment Africa» vise ainsi à servir de plateforme opérationnelle pour accélérer le dialogue concret entre l’Europe et l’Afrique, en promouvant la Méditerranée comme pôle stratégique.

Le forum offre une vitrine aux projets visant à canaliser les capitaux privés et publics, favorisant ainsi le développement durable et la cohésion régionale. L’initiative trace une feuille de route concrète vers un partenariat euro-africain structuré, ayant un impact positif sur l’inclusion, l’emploi des jeunes et la résilience climatique.